Театр из Нижнего Тагила представит три постановки в Рязани

В Рязанском театре юного зрителя стартовали гастроли Нового Молодежного театра из Нижнего Тагила. Визит уральских артистов проходит в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая является частью Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ и направлена на культурный обмен между регионами.

Для коллектива из Нижнего Тагила это первая поездка в Рязанскую область. Знакомство со зрителями и прессой началось с пресс-конференции, в которой приняли участие художественный руководитель Рязанского ТЮЗа Марина Есенина, заместитель директора Нового Молодежного театра по творческой деятельности Валерия Горбунова, а также артисты труппы.

Гастроли продлятся с 17 по 19 сентября. В афише заявлено три разноплановые постановки:

Детская сказка «Чиполлино» (6+) по произведению Джанни Родари;

Глубокая драма Валентина Распутина «Живи и помни» (12+), поднимающая темы нравственного выбора, войны и семейных ценностей;

Пластический спектакль «Шинель» (12+), созданный по мотивам знаменитой повести Николая Гоголя.

Как отметила на встрече Марина Есенина, этот визит является ответным жестом доброй воли: ранее артисты Рязанского ТЮЗа уже выступали в Нижнем Тагиле, представив местной публике три своих спектакля – «Сказка о потерянном времени» (6+), «Тринадцатая звезда» (12+) и «Исполнитель желаний» (16+).