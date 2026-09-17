В Рязани наградили стипендиатов программы «Юные дарования» по итогам 2026 года

В Правительстве Рязанской области 17 сентября состоялось торжественное награждение обладателей именных стипендий губернатора «Юные дарования» по итогам 2026 года. Награды вручены учащимся и студентам творческих учебных заведений, достигшим высоких результатов в искусстве.

Стипендиальная программа, действующая в регионе с 2013 года, поддерживает одаренных детей, обучающихся в детских школах искусств, а также студентов профильных колледжей. В этом году лауреатами стали 40 человек. Тридцать школьников из Рязани, а также Рыбновского, Касимовского, Рязанского и Михайловского округов будут ежемесячно получать по 2 тысячи рублей. Десять студентов — по 3 тысячи рублей.

Среди стипендиатов-студентов шесть учащихся Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, по два представителя Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера и Рязанского колледжа культуры. Все победители неоднократно становились лауреатами престижных международных, всероссийских и областных конкурсов и фестивалей.

Особое внимание в регионе уделяется и наставникам. В 2026 году денежными премиями из специального фонда в размере 1,2 млн рублей были отмечены 52 педагога и концертмейстера, подготовивших талантливых лауреатов.

Кроме того, власти региона анонсировали масштабную поддержку сферы искусства на будущее: в 2027 году общий фонд выплат по программе «Юные дарования» планируется проиндексировать на 55%.