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Новости России

Эксперт назвал место запуска БПЛА, атаковавших Ярославль

Анастасия Мериакри
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Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев прокомментировал масштабную ночную атаку на Ярославскую область, произошедшую в ночь на 17 сентября. По его оценке, беспилотники были запущены непосредственно с территории Украины.

Напомним, что в результате отражения налета средства противовоздушной обороны сбили над регионом 65 украинских дронов. Несмотря на работу систем ПВО, атаке удалось нанести материальный ущерб: пострадал нефтеперерабатывающий завод, а упавшими обломками были выбиты окна в нескольких многоквартирных домах и повреждены припаркованные автомобили.

«Дроны для атаки Ярославля могли запустить из Харьковской области», — отметил Максим Кондратьев в беседе с aif.ru.

Кондратьев добавил, что на вооружении ВСУ уже появились экспериментальные модели дронов, способные преодолевать расстояния до 3 тысяч километров.

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