Обвиняемая в распространении порнографии Диана Шурыгина заболела в СИЗО

27-летняя блогерша Диана Шурыгина, находящаяся под стражей по обвинению в изготовлении и распространении порнографии, серьезно заболела. По словам ее близкой подруги Дианы Бичаровой, в следственном изоляторе девушка столкнулась с тяжелыми бытовыми условиями и острой нехваткой теплых вещей.

В интервью изданию kp.ru Бичарова сообщила, что в камере очень холодно, из-за чего Шурыгина заработала ангину. Сейчас блогерша вынуждена проходить курс лечения антибиотиками в виде инъекций. Подруга уже заказала ей необходимые медикаменты и теплую одежду, однако они пока не дошли.

«Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у нее почти нет. Но в целом Диана держится молодцом», — отметила Бичарова.

В настоящее время Шурыгина содержится в 12-местной камере. По имеющимся данным, ее рацион в СИЗО скуден и состоит преимущественно из чипсов, а сама она ожидает судебного разбирательства. Недавно суд принял решение продлить ей срок пребывания под стражей до 19 октября.

18+