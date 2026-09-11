При атаке ВСУ на Тульскую область погибли два человека

В результате налета украинских беспилотников на Тульскую область погибли два человека, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По словам губернатора, за ночь российские военные уничтожили 26 дронов противника в небе над регионом.
«К сожалению, два человека погибли», — написал Миляев на платформе «Макс».
Кроме того, три мирных жителя получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
Миляев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Губернатор призвал туляков быть внимательными и осторожными.