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Новости России

При атаке ВСУ на Тульскую область погибли два человека

Никита Рязанцев
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В результате налета украинских беспилотников на Тульскую область погибли два человека, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, за ночь российские военные уничтожили 26 дронов противника в небе над регионом.

«К сожалению, два человека погибли», — написал Миляев на платформе «Макс».

Кроме того, три мирных жителя получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Миляев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Губернатор призвал туляков быть внимательными и осторожными.

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