Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Новости России

Адвокат рассказал, почему Наговицина до сих пор числится пропавшей без вести

Никита Рязанцев
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Альпинистка Наталья Наговицина, которая до сих пор считается пропавшей без вести, может быть признана погибшей только по иску родственников, заявил РИА Новости сотрудник Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Александр Корытин.

Агентство напомнило в беседе со специалистом, что россиянка, пытавшаяся покорить Пик Победы в Киргизии, получила статус исчезнувшей 27 августа прошлого года.

«Для объявления человека умершим необходимо предоставить суду доказательства наличия обстоятельств, угрожавших пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая», — сказал Корытин.

Как сообщили в МЧС Киргизии, близкие альпинистки не обращались за помощью к спасателям для установления факта ее смерти.

Также адвокат отметил, что в соответствии с российским законодательством человека можно официально признать умершим через пять лет в общем порядке. Если есть основания полагать, что его гибель произошла в результате несчастного случая, этот срок сокращается до шести месяцев.

Трагедия произошла 12 августа 2025 года. На высоте около 7200 метров девушка получила перелом ноги и потеряла возможность передвигаться. Коллеги по экспедиции и спасательные службы предприняли несколько попыток эвакуации альпинистки, однако ни одна из них не увенчалась успехом из-за экстремальных погодных условий и высоты.

Пик Победы считается одной из самых сложных вершин в мире. Сейчас на ней остается не менее 25 тел альпинистов, которые уже никогда не спустят. За все время на вершине погибли 48 россиян, 12 казахстанцев и шесть украинцев. Еще десятки спортсменов числятся пропавшими без вести.

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