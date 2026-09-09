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Новости России

SHOT: медведь убил туриста, пропавшего на «Тропе испытаний» в Бурятии

Никита Рязанцев
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Причиной смерти туриста, пропавшего на «Тропе испытаний» в Бурятии, стало нападение медведя, пишет SHOT.

По данным издания, 61-летний Виктор отправился на полуостров Святой Нос в одиночку утром 6 сентября. Он был опытным туристом, однако у него не оказалось с собой телефона и средств для отпугивания хищников.

В поисковой операции принимали участие пешие группы, катера и вертолет Ми-8. Группе удалось обследовать 54 километра лесного массива и 406 километров акватории и береговой линии.

«Тело обнаружили в Баргузинском районе после нескольких дней поисков», — говорится в публикации.

Тропу, по которой шел путешественник, закрыли из-за участившихся случаев появления медведей. Тем не менее, по информации близких погибшего, некоторые туристы все еще ходят по ней.

Это уже второй трагический инцидент, связанный с нападением медведя на человека в Бурятии за последнее время. В понедельник в больнице усер 56-летний мужчина, на которого зверь напал в лесу, когда он искал пропавших коров.

В Бурятии усилили работу охотничьих бригад, ограничили проведение мероприятий для детей в лесах и закрыли часть туристических маршрутов.

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