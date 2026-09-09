Новороссийск атаковали беспилотники: четыре человека погибли

Массированная атака беспилотников произошла в ночь на 9 сентября в Краснодарском крае. Основной удар пришелся по Новороссийску, где погибли четыре человека, включая ребенка, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Еще 29 жителей города получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им необходимую помощь, при ухудшении состояния пациентов их готовы перевезти в краевые медицинские центры.

По словам Кондратьева, беспилотники повредили три частных и пять многоквартирных домов. Обломки аппаратов задели здание православного храма и детского сада.

«Враг бьет исключительно по гражданским объектам», — заявил губернатор.

Оперативные и спасательные службы продолжают работать на местах. Глава региона поручил руководителю Новороссийска Андрею Кравченко лично контролировать ситуацию, оценить ущерб и организовать помощь семьям погибших и пострадавших.

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Последствия атаки зафиксировали и в других муниципалитетах Краснодарского края. В Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад. Пострадавших там нет.

Работы по устранению последствий продолжаются в Крымском и Темрюкском районах. Кондратьев сообщил, что поддерживает постоянную связь с главами муниципалитетов.

Губернатор поблагодарил военнослужащих и силы ПВО за отражение атаки, а сотрудников экстренных служб — за работу по ликвидации последствий.