Атаки ВСУ станут чаще: в Госдуме отреагировали на удар по Севастополю

Атаки Вооруженных сил Украины по российским регионам могут стать чаще и жестче. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Ленте.ру».
Журавлев считает, что Киев продолжит наращивать число атак. По его словам, российские военные регулярно уничтожают цеха, где производят беспилотники, а также склады с готовыми БПЛА на Украине. Однако, как заявил депутат, этих мер недостаточно.
«С каждым днем этих БПЛА становится все больше, а значит, противостоять им все сложнее», — сказал Журавлев.
Парламентарий назвал уничтожение производственных объектов способом остановить цепочку атак. Он заявил, что часть таких предприятий находится в Европе, и назвал их законными военными целями.
При этом депутат отдельно высказался о характере ударов по российским городам. По его словам, чем ближе завершение конфликта, тем активнее Киев будет пытаться наносить ущерб.
«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 14 вражеских беспилотников. По предварительной информации, на пляже «Омега» женщина 57-ми лет получила осколочное ранение в ногу. Угрозы жизни нет», — сообщал губернатор Развожаев днём 8 сентября.