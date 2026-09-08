В Госдуме прокомментировали атаку дронов ВСУ на Саратов

Атаку украинских беспилотников на Саратов следует расценивать как террористический акт, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит «Лента.ру».

Ранее Саратов подвергся атаке беспилотников. В результате повреждена гражданская инфраструктура, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

По словам Чепы, произошедшее случилось на фоне подготовки к переговорам. Депутат связал удары с позицией Киева и предстоящими выборами на Украине.

«Пока идет подготовительный этап переговоров. Мы понимаем, что не так все радужно было воспринято киевским режимом», — заявил Чепа.

Он добавил, что ранее украинская сторона допускала продолжение ударов после визита американских представителей. По словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи обещал «сюрпризы».

«Вот это в рамках обещания и запрограммированных действий киевским режимом производятся такие террористические акты», — сказал Чепа.

Депутат считает, что атака может быть частью заранее запланированных действий украинских властей в преддверии выборов.