БПЛА ВСУ. Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

В Госдуме прокомментировали атаку дронов ВСУ на Саратов

Алексей Самохин
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Атаку украинских беспилотников на Саратов следует расценивать как террористический акт, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его слова приводит «Лента.ру».

Ранее Саратов подвергся атаке беспилотников. В результате повреждена гражданская инфраструктура, пострадали 10 человек, среди них трое детей.

По словам Чепы, произошедшее случилось на фоне подготовки к переговорам. Депутат связал удары с позицией Киева и предстоящими выборами на Украине.

«Пока идет подготовительный этап переговоров. Мы понимаем, что не так все радужно было воспринято киевским режимом», — заявил Чепа.

Он добавил, что ранее украинская сторона допускала продолжение ударов после визита американских представителей. По словам депутата, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи обещал «сюрпризы».

«Вот это в рамках обещания и запрограммированных действий киевским режимом производятся такие террористические акты», — сказал Чепа.

Депутат считает, что атака может быть частью заранее запланированных действий украинских властей в преддверии выборов. 

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