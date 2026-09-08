Объявлено о запуске масштабного талант-шоу «Хочу на ТНТ»

19 сентября в 21:00 на ТНТ состоится премьера нового масштабного шоу талантов «Хочу на ТНТ» (16+) производства «GEN Production». Певцы, танцоры, фокусники, рэперы, пародисты, звёзды соцсетей и обладатели уникальных талантов со всей России выйдут на главную развлекательную сцену страны, чтобы побороться за 10 миллионов рублей и возможность стать новым лицом телеканала.

Ведущей шоу стала Анна Хилькевич. Отбирать участников будет строгое жюри: Ольга Бузова, Марина Кравец, Сергей Светлаков и Сергей Орлов, для которого этот проект станет первым опытом в роли телевизионного судьи.

«Хочу на ТНТ» — шоу нового для канала масштаба: впервые на одной сцене встретятся таланты самых разных жанров. Формат родился из простого наблюдения: сегодня самые необычные люди живут в лентах соцсетей, а за каждым вирусным роликом стоит реальный человек с настоящим талантом. Задача проекта — искать не идеальных артистов, а ярких и самобытных героев, которых невозможно забыть.

Путь к финалу начался с масштабного отбора, который прошёл сразу в нескольких городах России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар.

В этом сезоне жюри тоже откроется зрителям с новой стороны. Сергей Орлов сразу проявляет характер и не боится спорить с коллегами, а его словесные баталии с Ольгой Бузовой обещают стать одной из самых обсуждаемых линий шоу. Сергей Светлаков оказывается куда строже, чем от него ждали, а Марина Кравец не раз удивит зрителей искренними, неподдельными эмоциями.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «ТНТ всегда был каналом, который не только приглашает состоявшихся звёзд, но и создаёт их. “Хочу на ТНТ” продолжает эту традицию в новом масштабе: мы открываем главную сцену страны людям, у которых пока может не быть громкого имени, но уже есть энергия, характер и талант, способные увлечь миллионы. Для нас это не просто конкурс с большим призом, а возможность найти новых героев, которые завтра станут частью ТНТ и всей индустрии развлечений нашей страны».

Константин Обухов, генеральный продюсер проекта: «Когда мы придумывали “Хочу на ТНТ”, нам было важно создать не просто ещё один конкурс талантов, а шоу, которое будет открывать новых героев. Поэтому мы смотрели не только на качество номера, но и на самого человека: кто он, почему вышел на сцену, чем способен зацепить и готов ли воспользоваться шансом, который ему даёт проект. Талантов в стране много, но настоящей звездой становится тот, за кем зрителю хочется следить и после выступления. Именно таких людей мы и хотим найти для ТНТ».

Анна Хилькевич, ведущая шоу: «На проект приходило невероятное количество талантливых людей, и некоторые номера вызывали у меня слезы. Я быстро поняла, что просто стоять за кулисами и наблюдать у меня не получится: иногда хотелось вмешаться, поддержать человека, вывести на сцену его семью или даже попробовать переубедить жюри. В одном случае я так и сделала — в итоге их решение изменилось. В такие моменты я понимаю, что нахожусь на проекте не зря и искренне болею за наших героев, проживаю эмоции вместе с ними».

Ольга Бузова, член жюри: «Я прекрасно знаю, каково это — получить один шанс и выйти к огромной аудитории, которая пока ничего о тебе не знает. В жюри я была предельно честной: если номер меня не убеждал, говорила об этом прямо, а если видела человека, за которого хочется бороться, — спорила до последнего. Потому что иногда одно сказанное вовремя “да” действительно может изменить судьбу».

Марина Кравец, член жюри: «Шоу “Хочу на ТНТ” — это глоток свежего воздуха и для телезрителей, и для участников, и для самого канала ТНТ. У нас есть возможность найти ребят, которые вольются в наш коллектив и будут работать для того, чтобы у зрителей всегда было хорошее настроение, причем работать на профессиональном уровне, с душой, с удовольствием. На кастингах было много красивых вокальных номеров, немало акробатических этюдов, вызывающих эмоции. Были номера в жанре клоунады, не только комичные, но и глубокие по содержанию, потому что артисты, которые их исполняли, по-настоящему талантливые люди. Жанров было очень много, совсем скоро вы все увидите в эфире и убедитесь в том, как много в России талантов, у которых есть шанс стать частью ТНТ».

Сергей Светлаков, член жюри: «Такого масштабного шоу давно не было. Ведущие каналы уже пробовали сделать что-то по-настоящему народное, понятное любому человеку, — у кого-то получалось, у кого-то нет. Мне кажется, у каждого из нас есть знакомый человек, который, сидя на кухне, говорит другу или близкому: “Ты делаешь это лучше всех, если бы о тебе узнали — ты бы поразил всю страну и выиграл любое шоу”. В любой компании есть тот, кого называют её душой, кому все говорят: “Тебе бы на телевидение”. Рядом с нами часто оказываются по-настоящему талантливые люди, которые делают что-то лучше звёзд и известных персон. Поэтому людям всегда приятно смотреть, как человек, появившись из ниоткуда, вдруг становится суперзвездой и абсолютно заслуженно поднимается по собственной лестнице.

За первые два тура я посмотрел порядка 160–170 выступлений и встал всего один раз. А встать во время выступления — это высшая форма поощрения для артиста, когда вместе с залом поднимаются и члены жюри. Сам я держался в напряжении почти всё время, но был один момент, когда встали мы все четверо».

Сергей Орлов, член жюри: «Это мой первый опыт в жюри телевизионного проекта, и, если честно, всё оказалось намного круче, чем я себе представлял. Больше всего порадовало, что с коллегами мы сразу нашли общий язык и вместе решали, пропускать ли участников дальше. Мы работали как настоящая команда, и я благодарен проекту за такой классный опыт».