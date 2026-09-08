Киллер из Молдовы задержан за покушение на российского военного

Следственный комитет по Саратовской области задержал 21-летнего гражданина Молдовы Николае Кочу. Его подозревают в покушении на убийство военнослужащего и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, 3 сентября в посёлке Пробуждение Энгельсского района Кочу выстрелил в российского военного не менее шести раз. Мужчину быстро доставили в больницу, поэтому он выжил. Подозреваемого задержали уже в Астраханской области, к операции подключили сотрудников ФСБ и МВД.

Следователи установили, что весной 2026 года Кочу находился на Украине и согласился убить человека за 70 тысяч долларов. После этого он прошёл подготовку и через другие страны приехал в Россию. Дальнейшие указания он получал от кураторов в Telegram: там ему прислали данные о личности военного, адрес проживания, место хранения оружия и пути отхода после преступления.

Приехав в Саратов, Кочу купил средства маскировки и транспорт для передвижения, выследил жертву и напал на неё. На допросе он подробно рассказал обо всех обстоятельствах, а позже подтвердил показания при проверке на месте.

Следствие готовит ходатайство об аресте подозреваемого. Дело расследуют по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, Кочу грозит длительный срок.