Фото: пресс-служба парка «Остров Мечты»
Новости России

Амиран Муцоев презентовал Владимиру Путину и Сергею Собянину новую открытую часть парка «Остров Мечты»

Алексей Самохин
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5 сентября, в День города Москвы, состоялось открытие уличной части крупнейшего парка развлечений России по числу тематических зон «Остров Мечты». Как сообщает СМИ2, презентацию уникального пространства провёл председатель Правления АО ХК «Остров Мечты» Амиран Муцоев для Президента России Владимира Путина и Мэра Москвы Сергея Собянина.

Общая площадь «Острова Мечты» увеличилась до 850 тыс. кв. м. Теперь в парке действует 15 тематических зон, а количество механических аттракционов превысило 60, что позволило войти в пятёрку крупнейших парков мира по этому показателю. 

После осмотра новых зон Муцоев обратился к главе государства с просьбой разрешить официальное открытие парка для посетителей:

«6 лет назад мы открыли самый большой крытый парк развлечений в мире. А сегодня – его новую, открытую часть, и фактически выводим «Остров Мечты» на новый уровень. Теперь мы входим в топ-5 крупнейших парков мира по числу механических аттракционов и являемся вторым по размеру парком развлечений в Европе. Мы создаём индустрию развлечений, которая соответствует лучшим мировым практикам, и для нас особенно важно и ценно, что объект мирового уровня создан в России. Владимир Владимирович, просим разрешить официальное открытие Парка развлечений для посетителей», – заявил основатель парка.

Новая открытая часть включает 5 тематических миров, а среди ключевых аттракционов – 68-метровая башня свободного падения «Свободный полёт», экстремальная монорельсовая горка «Пламя скорости» (первая в Восточной Европе), крупнейший в России водный аттракцион «Путь воды», флагманская «Легенда вершин» (самая быстрая, длинная и высокая горка в Европе) и другие. 

«Это больше, чем парк. Мы создали новое направление городской среды и семейного отдыха, стали значимым объектом туристической инфраструктуры Москвы», – заявил генеральный директор АО ХК «Остров Мечты» Борис Пищик.

Более 25 млн гостей посетили парк с момента запуска, а в 2023 году он получил статус достопримечательности Москвы. С открытием новой очереди создано 1,8 тыс. дополнительных рабочих мест, общая численность персонала превысила 4,6 тыс. человек. 

«Нашим безусловным приоритетом является безопасность посетителей. Все аттракционы запускаются для гостей только после полного цикла испытаний, прохождения сертификации и получения необходимых разрешений», – подчеркнул генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

Объединённая территория крытой и открытой частей работает по единому билету, а ежедневная пропускная способность достигла 45 тыс. посетителей.

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