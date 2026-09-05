Умерла поэтесса Раиса Купавская

В ночь на 5 сентября 2026 года скончалась рязанская поэт и прозаик Раиса Купавская. Ей было 84 года. О смерти писательницы сообщило Рязанское региональное отделение Союза писателей России.

Раиса Купавская родилась 6 июня 1942 года в селе Покойном Будённовского района Ставропольского края. Она окончила Кисловодское медицинское училище, а затем факультет русского языка и литературы Рязанского государственного педагогического института.

Много лет Купавская преподавала в школе № 32 в Солотче. Позже она стала председателем поселкового Совета, работала префектом Солотчинского поселкового округа Рязани, руководила административным центром «Приовнешторгбанк» и гостиницей «Боровница».

В Союз писателей России Раиса Купавская вступила в 1995 году. С 2013 по 2022 год она возглавляла Рязанское региональное отделение организации. Позже писательница стала секретарём Союза писателей России.

Купавская оставила большое литературное наследие. Она написала восемь томов собрания сочинений и 15 книг, среди которых повести «Петрович», «Село Покойное», «И камни возопиют», «Ищите женщину», «Новины», романы «Перелом», «Переворот», «Похмелье», «Падение», а также сборники рассказов, стихов и пьес.

Её произведения публиковались в центральной и региональной прессе, выходили в коллективных сборниках и издавались московским издательством «Вече».

Творчество Раисы Купавской неоднократно отмечали литературными наградами. Она получила звание лауреата премии Рязанской области имени Я. П. Полонского, медаль Всероссийского поэтического конкурса имени С. А. Есенина и знак губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской». Её собрание сочинений удостоили диплома Литературной премии ЦФО, а книга «Роман длиною в жизнь» получила диплом IX Международного славянского литературного форума.

Прощание с писательницей состоится в Рязани 6 сентября. Отпевание начнётся в 10:30 в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Раису Купавскую похоронят на Успенском кладбище.