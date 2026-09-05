ХК «Рязань-ВДВ» проиграл «Югре» по буллитам в Ханты-Мансийске

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» начал новый сезон ВХЛ с поражения. В пятницу, 4 сентября, рязанцы в Ханты-Мансийске сыграли с местной «Югрой» и уступили в серии буллитов со счётом 1:2.

Основное время завершилось ничьей 1:1. В овертайме команды тоже не смогли изменить счёт, поэтому победителя определили в серии послематчевых бросков.

Единственную шайбу «Рязани-ВДВ» забросил Иван Стёжкин.

Матч получился равным, хотя «Югра» заметно чаще угрожала воротам рязанской команды. Хозяева нанесли 71 бросок против 52 у «Рязани-ВДВ», в створ пришлось 42 броска против 23.

Рязанцы чаще блокировали броски соперника, 19 против 15. По вбрасываниям преимущество тоже оказалось на стороне гостей, 31 против 28. «Югра» при этом чаще применяла силовые приёмы, 25 против 19.

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Владимир Гусев назвал игру равной и отметил, что команде не хватило реализации.

«Хорошие были голевые моменты. Был выход 2 в 1, можно было бы постараться реализовывать такие моменты», — сказал специалист.

По его словам, в серии буллитов лучше сыграли вратарь «Югры» и капитан хозяев.

Главный тренер «Югры» Виктор Костюченок отдельно отметил игру своей команды в меньшинстве. Хозяева смогли выстоять в сложных эпизодах и довести матч до победы.

Для «Рязани-ВДВ» встреча в Ханты-Мансийске стала первым официальным матчем нового сезона.