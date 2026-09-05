Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о рабочей поездке в Шиловский район. На встрече с главой муниципалитета Сергеем Стерликовым обсудили развитие территории и задачи на ближайшее время.

Экономика района, по словам губернатора, растёт, увеличиваются объёмы производства и доходы бюджета. Ещё один перспективный проект связан с переговорами с инвестором о создании нового производства чипсов.

Отдельное внимание на встрече уделили коммунальному хозяйству. После отказа от концессии муниципальное предприятие тепловых и электрических сетей взяло на себя водоснабжение и водоотведение. Предприятие обслуживает 43 многоквартирных дома. Постепенно оно получает дополнительные задачи по благоустройству, содержанию территорий и дорог.

«Это правильный подход. Муниципальное предприятие лучше понимает потребности района и может оперативнее решать возникающие вопросы. Продолжим помогать с обновлением техники и улучшением качества работ», — отметил Павел Малков.

В этом году в Шилове отремонтировали участки дорог на улицах Трудовой, Первомайской, Речной и Приокской.

Благоустройство продолжается и в других населённых пунктах района. Проекты реализуют в том числе по программе местных инициатив. Жители сами предлагают идеи, выбирают проекты и участвуют в их реализации.

«Вижу, что район развивается по всем направлениям. Есть результаты и планы на будущее», — сказал губернатор.