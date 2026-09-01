В структуре Правительства Рязанской области создали два новых комитета по безопасности и территориальной обороне

На очередном заседании Правительства Рязанской области, которое прошло 1 сентября, губернатор Павел Малков объявил о важных структурных изменениях в региональной исполнительной власти. Вместо главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами власти в составе кабинета министров созданы два новых комитета специальной компетенции, сфокусированные на вопросах безопасности.

Первое новое подразделение — Комитет по правопорядку, гражданской обороне и профилактике терроризма Рязанской области. Его председателем назначен Александр Жеребин, который ранее руководил расформированным главным управлением. В сферу полномочий комитета войдет межотраслевое управление и координация деятельности исполнительных органов в области гражданской обороны. Специалисты будут разрабатывать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивать реализацию полномочий Правительства по защите населения и территорий.

Второе ведомство — Комитет по территориальной обороне и защите объектов Рязанской области. Возглавит его Михаил Давыдов, до этого занимавший пост заместителя главы администрации города Рязани. Новый орган власти будет координировать мероприятия по охране важнейших объектов жизнеобеспечения и источников повышенной опасности для людей и окружающей среды, а также обеспечивать контроль на межмуниципальном и региональном уровнях.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «В структуре регионального Правительства будет два новых комитета. Думаю, никому не нужно объяснять важность их направлений деятельности. Это задачи по обеспечению безопасности региона от воздушных атак, антитеррористическая защищенность объектов, реализация мероприятий по противодействию ЧС и другие. Это выстраивание единой системы с каждым муниципалитетом, населенными пунктами, с предприятиями, объектами коммунальной инфраструктуры. Такая работа уже ведется в регионе. Создание новых органов власти позволит ее усилить и систематизировать».

Оба комитета наделены статусом исполнительных органов государственной власти Рязанской области специальной компетенции и в ближайшее время приступят к полноценной работе по обеспечению безопасности региона.