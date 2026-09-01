Водитель пострадал после наезда на дикое животное в Клепиковском округе

В Рязанской области продолжается мониторинг дорожно-транспортной обстановки. За минувшие сутки в регионе произошло несколько аварий, одна из которых случилась из-за внезапного появления дикого животного на проезжей части.

31 августа примерно в 20:20 на 217-м километре автодороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (территория Клепиковского округа) произошло ДТП. По предварительным данным, 41-летний житель города Касимова, управлявший автомобилем JAC, совершил наезд на дикое животное.

В результате резкого маневра водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина получил травмы различной степени тяжести, ему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства аварии устанавливаются.

По данным Госавтоинспекции, за последние 24 часа на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В результате этих аварий один человек погиб, еще трое получили травмы. Кроме того, зафиксировано 28 ДТП, в которых транспортные средства получили только материальные повреждения.