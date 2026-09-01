Директором Рязанского колледжа культуры назначена Светлана Рогачикова-Леженкина

В Рязанском колледже культуры, расположенном в городе Шацк, произошли важные кадровые изменения. Приказом Министерства культуры Рязанской области на должность директора учреждения назначена Светлана Рогачикова-Леженкина.

Для новой руководительницы это назначение стало логичным итогом ее многолетнего пути в стенах родной альма-матер. Светлана Валентиновна начала свою деятельность в колледже еще в 1996 году и с тех пор непрерывно занимается преподаванием, воспитав за это время не одно поколение талантливых хореографов региона.

За плечами Светланы Рогачиковой-Леженкиной внушительный опыт как в педагогике, так и в управлении. В разные годы она успешно совмещала работу преподавателя хореографических дисциплин с должностью заведующей отделением хореографического творчества.

Особой гордостью руководителя является народный театр танца «Огни», который она основала и бессменно возглавляет. Сегодня этот творческий коллектив удостоен высокого звания «образцовый» и по праву считается визитной карточкой не только учебного заведения, но и всей культурной жизни Рязанской области.

Помимо работы в колледже, Светлана Валентиновна активно участвует в формировании культурной среды региона. Она курирует направление «Хореография» в масштабном областном проекте «АРТ-веретено».

Высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд Светланы Рогачиковой-Леженкиной отмечены на государственном уровне: ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Рязанской области», а также ряд других отраслевых наград.