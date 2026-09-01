Минцифры: Мобильный номер больше не привязан к региону

С 1 сентября россияне, которые меняют регион проживания, получили право перенести мобильный номер к другому оператору или оставить его у прежнего, если его сеть работает в новом регионе. Соответствующее постановление правительства вступает в силу. Раньше смена оператора с сохранением номера действовала только в пределах одного субъекта РФ.

Межрегиональный перенос сделает услуги связи удобнее, избавит граждан от «мобильного рабства» и подтолкнёт развитие конкуренции на телеком-рынке.

Минцифры анализирует статистику по переносу номеров и отмечает устойчивый интерес абонентов к этой услуге. За первое полугодие 2026 года операторы перенесли более 4,3 миллиона номеров — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составил 2,1 миллиона. С момента появления услуги в 2013 году к другим операторам перешло уже более 41 миллиона номеров.