В Рязани на два дня перекроют участок дороги у РНПК

В связи с плановым ремонтом железнодорожного переезда не общего пользования будет временно перекрыто движение транспорта на участке от пересечения улицы Рязанской с трассой М-5 до территории РНПК.

Ограничения будут действовать в ночные часы:

‒ с 23:00 27 августа до 05:00 28 августа;

‒ с 23:00 28 августа до 05:00 29 августа.

Из-за этого корректируется график работы автобусного маршрута №6 — отменяются два последних вечерних рейса:

‒ от остановки «ул. Новоселов, д. 60» в 22:51;

‒ от остановки «мкр. Братиславский» в 22:53.

На период ремонта на подходах к переезду установят временные дорожные знаки, а само место работ огородят. Рекомендуем заранее планировать поездки с учётом этих изменений.