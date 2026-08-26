Павел Малков оценил ход строительства птицефабрики «Окского» на 800 млн яиц в год

Губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от региона Андрей Макаров, посетили строительную площадку АО «Окское» в Александро-Невском округе, где реализуется масштабный инвестиционный проект.

Компания входит в число крупнейших производителей куриного яйца в России и активно расширяет своё присутствие в регионе. В округе возводится птицефабрика на 3 млн кур-несушек, которая после выхода на проектную мощность сможет выпускать более 800 млн яиц в год. В структуру объекта входят 12 промышленных птичников, элеватор, комбикормовый завод и яйцесклад. Производство будет полностью автоматизировано, предусмотрены собственные скважины, накопительные и пожарные резервуары.

Руководители региона ознакомились с ходом работ и обсудили с топ-менеджментом предприятия ключевые вопросы развития. В частности, отмечена потребность в высококвалифицированных кадрах — для этого АО «Окское» уже запустило внутренние обучающие курсы, которые ведут действующие сотрудники.