Павел Малков проверил ход строительства моста через Оку, готовность превысила 31%

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с депутатом Госдумы Андреем Михайловичем Макаровым посетил строительную площадку нового моста через Оку. Объект возводится по поручению Президента России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе визита руководители оценили текущий этап работ и обсудили дальнейшие планы.

«Готовность объекта – более 31%. В строительстве задействовано более 350 человек и 80 единиц техники. Работы ведутся по обе стороны реки. На правом берегу строители начали установку русловой опоры. На левом берегу формируем насыпь будущей подъездной дороги и развязки», – заявил Павел Малков.

Новый мост станет одним из ключевых инфраструктурных проектов региона. Помимо самого перехода, здесь появятся две транспортные развязки. В Дядькове и на пересечении с дорогой Рязань – Спасск-Рязанский. Новая магистраль обеспечит удобное сообщение с Нижегородской и Владимирской областями, а также позволит разгрузить Солотчинский мост. Завершить строительство планируется в 2029 году.