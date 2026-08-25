BRICS Skate Cup приглашает рязанцев и гостей города на открытую роллер-прогулку в Лесопарке



С 27 по 30 августа в Рязани проходит второй международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup. В программе — соревнования с участием мировых звёзд скейтбординга, чемпионов России по роллер-спорту и скутерингу. Всего на фестиваль съехались более 500 райдеров из 30 стран.

В рамках мероприятия в пятницу, 28 августа, в Лесопарке состоится открытая роллер-прогулка. Присоединиться могут все желающие — на роликах, скейтборде, самокате (не электрическом) или лонгборде.

Участников, прошедших регистрацию, ждёт уникальный пакет с приятными сюрпризами. А те, кто преодолеет всю дистанцию, на финише получат памятные медали.

Расписание мероприятия:

· 19:00 — сбор участников;

· 19:00 – 20:30 — подтверждение онлайн-регистрации, выдача стартовых номеров;

· 20:30 — старт роллер-прогулки;

· 21:00 – 21:30 — финиш, вручение медалей.

Место проведения: главный вход в Рязанский Лесопарк.

Регистрация на сайте grandskatetour.com/bsc_ru. Участникам необходимо быть старше 18 лет или находиться в сопровождении взрослых. Организаторы рекомендуют регистрироваться заранее: количество слотов и стартовых пакетов ограничено.

Возрастное ограничение 16+.