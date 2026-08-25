Культура и события

BRICS Skate Cup приглашает рязанцев и гостей города на открытую роллер-прогулку в Лесопарке

Олеся Чугунова
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С 27 по 30 августа в Рязани проходит второй международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup. В программе — соревнования с участием мировых звёзд скейтбординга, чемпионов России по роллер-спорту и скутерингу. Всего на фестиваль съехались более 500 райдеров из 30 стран.

В рамках мероприятия в пятницу, 28 августа, в Лесопарке состоится открытая роллер-прогулка. Присоединиться могут все желающие — на роликах, скейтборде, самокате (не электрическом) или лонгборде.

Участников, прошедших регистрацию, ждёт уникальный пакет с приятными сюрпризами. А те, кто преодолеет всю дистанцию, на финише получат памятные медали.

Расписание мероприятия:

  • · 19:00 — сбор участников;
  • · 19:00 – 20:30 — подтверждение онлайн-регистрации, выдача стартовых номеров;
  • · 20:30 — старт роллер-прогулки;
  • · 21:00 – 21:30 — финиш, вручение медалей.

Место проведения: главный вход в Рязанский Лесопарк.

Регистрация на сайте grandskatetour.com/bsc_ru. Участникам необходимо быть старше 18 лет или находиться в сопровождении взрослых. Организаторы рекомендуют регистрироваться заранее: количество слотов и стартовых пакетов ограничено.

Возрастное ограничение 16+.

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