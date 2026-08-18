В Рязани пройдёт благотворительный велозаезд «Добрый велосипед»

В воскресенье, 23 августа, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани состоится мероприятие «Добрый велосипед» — спортивно-благотворительное велоралли, объединяющее активный образ жизни и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Организатором выступает Кампус «ЗЕРНО» Университета Детства.

Велоралли пройдёт в двух зачётах — командном и семейном, что позволит принять участие как компаниям друзей, так и семьям с детьми. Старт запланирован на 12:00.

Участникам предстоит проехать по специально разработанной маршрутной карте и выполнить задания на контрольных точках, расположенных на территории Центрального парка. Итоговый результат будет складываться из нескольких показателей: времени прохождения дистанции, средней скорости, баллов, заработанных на станциях за выполнение заданий.

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