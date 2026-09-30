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Новости России

Азиза выпустит песню с последними стихами Сергея Соседова

Анастасия Мериакри
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В Большом зале Троекуровского кладбища в Москве 30 сентября прошла церемония прощания с известным музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. В этот скорбный день певица Азиза поделилась с Life.ru планами увековечить память коллеги в своем творчестве.

По словам артистки, музыка для новой композиции была написана композитором Олегом Молчановым около года назад. Однако длительное время запись не начиналась, так как певице не хватало ключевой строчки. Именно тогда Молчанов посоветовал ей обратиться за помощью к Сергею Соседову.

«Я сразу ему позвонила, он мне написал сразу, за несколько минут, припев. Я буквально на следующей неделе, год спустя, как написал музыку Олег Молчанов, — там будет припев Серёжи», — рассказала Азиза, добавив, что эта работа станет данью уважения ушедшему другу.

Азиза подчеркнула, что их связывало не только профессиональное сотрудничество, но и глубокая личная близость. Они часто вели долгие разговоры о жизни.

«Мы не только сотрудничали, мы о жизни много говорили. У нас было больше, чем дружба, — единство духа, единство душ. В настоящей жизни он был моим родным», — с теплотой и грустью отметила певица, назвав Соседова «божественным человеком» без всякого преувеличения.

Напомним, что 58-летний Сергей Соседов трагически ушел из жизни 23 сентября 2026 года. Он находился в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл в качестве члена жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице телеведущий упал с лестницы, получив несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. Врачи не смогли его спасти.

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