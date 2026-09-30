В Трубчевске при атаке дрона пострадали девять студентов

В Трубчевске Брянской области при атаке беспилотника пострадали 12 человек. Среди раненых, по словам губернатора Егора Ковальчука, девять студентов, один из них находится в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

«Враг нанес удар с помощью БПЛА. Ранены 12 человек, из них девять — студенты. Один из ребят в тяжелом состоянии», — сообщил Ковальчук.

По данным Mash, удар нанесён во время пар по Трубчевскому автомеханическому техникуму.

Глава региона призвал жителей Трубчевска соблюдать меры предосторожности и не приближаться к незнакомым или подозрительным предметам. При обнаружении таких объектов жителей просят не трогать их и сразу сообщать об опасности по номеру 112.