Неизвестные разрушают Сквер поколений в рязанском райцентре

В Ермиши неизвестные повредили благоустройство в Сквере поколений. В минувшие выходные они согнули три урны, выломали рейку на лавочке и выкрутили болты. О случившемся пишет сайт ИД «Пресса».

Местные жители возмущены произошедшим и говорят, что вандалы разрушили место, которое благоустраивали общими усилиями.

Сквер привели в порядок только в августе. Уже через месяц элементы благоустройства начали повреждать.

Начальник отдела строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ермишинского округа Роман Мордакин призвал жителей внимательнее относиться к происходящему.

«В августе мы только благоустроили это место. А в сентябре уже все разрушают. Откуда такое равнодушие к труду земляков? Почему не ценят чужой труд?» — сказал Мордакин.

Он попросил жителей сообщать о случаях вандализма в правоохранительные органы или напрямую в администрацию.