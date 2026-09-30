Генконсульство России опровергло сообщения о пилоте-россиянине на борту Flydubai

Информация о том, что одним из пилотов самолета Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, был гражданин России, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Дубае.

«Распространяемая в СМИ информация о том, что один из пилотов якобы является гражданином России, не соответствует действительности», — заявили в диппредставительстве.

Самолет выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж сначала передал код 7700, который означает чрезвычайную ситуацию на борту, а затем код 7500, используемый для сообщения об угоне воздушного судна. После этого связь с лайнером пропала.

По данным 12-го канала израильского телевидения, на борту находились около 180 пассажиров. Самолету запретили посадку в Израиле, после чего он развернулся в районе саудовско-иорданской границы и направился в Саудовскую Аравию.

На перехват лайнера, по информации телеканала, подняли военные истребители. В итоге самолет приземлился в аэропорту города Табук.

Позже 12-й канал сообщил, что причиной инцидента могла стать драка между пилотами. По данным телеканала, версия с угоном самолета сейчас не рассматривается, однако окончательные обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

14-й канал израильского телевидения сообщил, что пилоты могли быть гражданами Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. По его данным, возможным виновником конфликта мог быть пилот из Омана.