Драка пилотов Flydubai: россиянин был командиром, украинец вторым пилотом

Россиянин — командир самолета Flydubai, на борту которого произошел конфликт между пилотами. Вторым пилотом, по данным израильского Channel 12, был гражданин Украины. Об этом пишет SHOT.

Командир воздушного судна отвечает за безопасность полета и принимает окончательные решения. Второй пилот помогает управлять самолетом, следит за показаниями приборов и поддерживает связь с диспетчерскими службами. При этом управлять бортом во время рейса могут оба пилота.

На данный момент есть несколько версий, случившегося. По одной из них, во время ссоры один из пилотов попытался ударить второго ножом. В ситуацию вмешались пассажиры из Израиля. Они, как утверждается, смогли обезвредить нападавшего и взять происходящее под контроль.

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Есть и другая версия произошедшего. Согласно ей, один из пилотов мог попытаться покончить с собой, а второй пытался ему помешать.

Одна из пассажирок рассказала израильским журналистам о пережитом на борту. По ее словам, в какой-то момент люди опасались за свою жизнь.

«Были моменты, когда мы думали, что не выберемся отсюда живыми», — рассказала пассажирка.

Израильская полиция после инцидента создала специальный оперативный штаб. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта и выясняют, что именно произошло между членами экипажа.