30 лет исполнилось легендарной команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта»

30 сентября исполнилось 30 лет легендарной команде КВН «Дети лейтенанта Шмидта».

«Дети лейтенанта Шмидта» («ДЛШ») — команда КВН, а сейчас «Театр эстрады Дети лейтенанта Шмидта». Образовалась после слияния в 1996 году студенческого театра эстрадных миниатюр «Люкс» из Томска и шоу-театра «Калейдоскоп».

Детьми лейтенанта Шмидта называли себя аферисты из романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Название придумал участник команды Пётр Винс.

В 1998 году команда впервые приехала на фестиваль команд КВН в Сочи и сразу же попала в гала-концерт фестиваля и Высшую лигу.

Проиграв в первой игре, но победив в «Утешительной игре», где решалась судьба путёвки в полуфинал, команда прошла дальше в сезоне 1998 года и стала чемпионом Высшей лиги. В том же году «ДЛШ» получили «КиВиНа в золотом» на музыкальном фестивале КВН в Юрмале. На этом же фестивале команда КВН «Чернокнижник» из Рязани заняла третье место.

В 1999 году на Кипре «ДЛШ» завоевали свой первый Летний кубок. В 2000 году команда решила вновь попробовать покорить Высшую лигу, но проиграла в полуфинале команде «Уральские пельмени» (Екатеринбург). В сентябре 2001 года «Дети» стали первой командой, завоевавшей Летний кубок чемпионов во второй раз.

В 2006 году команда «ДЛШ» практически в стартовом составе приняла участие в музыкальном фестивале КВН в Юрмале, однако осталась без наград.

Достижения и титулы

Трижды чемпион КВН-Сибирь (команды «Томские козыри», «АлтГТУ» и «Дети лейтенанта Шмидта»)

Чемпион Высшей лиги 1998 года

Обладатель «Большого КиВиНа в золотом» 1998 года

Супер-чемпионы (обладатели «Летнего кубка КВН») 1999 и 2001 годов

Обладатель Кубка Президента Украины 2000 года

Обладатель Кубка Дружбы Президента Казахстана 2001 года

Обладатель Кубка Трёх Поколений 2001 года (вместе с ХАИ).