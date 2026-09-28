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Новости России

Канье Уэст выступит в Москве в 2027 году. Уже названа дата, а продюсер объяснил, почему в этот раз всё серьёзно

Алексей Самохин
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Концерт Канье Уэста в Москве в 2027 году может состояться, несмотря на отмену ранее заявленного выступления в Санкт-Петербурге. Продюсер Павел Рудченко заявил «Газете.Ru», что у организаторов достаточно времени, чтобы подготовить приезд артиста.

По словам Рудченко, предполагаемый московский концерт запланирован на 10 июля 2027 года. Организаторам предстоит решить вопросы с логистикой, техническими и бытовыми требованиями артиста, а также административными договоренностями.

«В проведение этого концерта я действительно верю больше, потому как остается практически год для решения всех вопросов», — сказал продюсер.

Рудченко считает, что организовать выступление мировой звезды за несколько месяцев практически невозможно. Именно поэтому он скептически оценивал планы провести концерт Канье Уэста в Петербурге в октябре.

По мнению продюсера, возможному московскому концерту также может помочь интерес российской публики. Он отметил, что после отмены петербургского выступления стало очевидно, что российские поклонники ждут приезда рэпера.

«Публика ждет своего кумира», — заявил Рудченко.

О возможном концерте Канье Уэста в Москве в 2027 году ранее сообщило агентство ILS VISION, которое организовывало выступление артиста в Стамбуле. Предположительно, приезд рэпера в Россию запланирован на 10 июля.

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