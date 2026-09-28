Колесник высказался о возможных ударах по территории НАТО

Украина переносит производство беспилотников в страны НАТО, что может поставить вопрос о военно-политических последствиях ударов по таким объектам. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Украина переносит в страны НАТО производство дронов. Как с этим поступить — это уже решение верховного главнокомандующего. Нанесение ударов по странам НАТО, даже точечное, это уже иная фаза войны. Как бы ни хотелось, но тут уже вопросы военно-политической целесообразности», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось о планах наладить производство беспилотников для Украины в Финляндии. Финская компания Innokas подписала соглашение с украинским производителем Airlogix о создании производственных мощностей. Сроки и точное место запуска предприятия стороны не раскрывали.

Отдельно тему западных поставок оружия Киеву затронул итальянский журналист Томас Фази. После атаки беспилотников на Москву он заявил, что западные страны «играют с огнем», продолжая передавать Украине вооружение для ударов вглубь российской территории. Фази предположил, что ответ Москвы в определенный момент может привести к серьезной эскалации.