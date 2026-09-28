В Рязанской области организацию привлекли к ответственности за работу без экологического разрешения

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации объекта размещения отходов I категории. Организация использовала объект, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду, без комплексного экологического разрешения.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. По ее итогам руководителю организации внесли представление с требованием устранить нарушения.

Кроме того, по постановлению природоохранного прокурора виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности. Наказание назначили по части 2 статьи 6.35 и части 2 статьи 8.4 КоАП РФ.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Где именно находится организация, в пресс-релизе природоохранной прокуратуры не уточняется.