Рязанскому сельхозпредприятию грозит штраф до 200 тысяч за загрязнение земель куриным пометом

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям зафиксировали грубое нарушение земельного законодательства на территории Ухоловского района. В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы обнаружили незаконное складирование отходов животноводства на землях сельскохозяйственного назначения.

Нарушение было выявлено вблизи села Покровское. На участке площадью более 3 тысяч квадратных метров были организованы бурты с побочными продуктами животноводства на основе куриного помета. Для оценки масштаба экологического ущерба специалисты отобрали пробы почвы и передали их в аккредитованную лабораторию. Результаты исследований подтвердили наличие микробиологического загрязнения грунта на всей указанной территории.

По факту выявленных нарушений правообладателю земельного участка, компании ООО «Агро-С», выдано официальное предписание. Руководству фирмы поручено в кратчайшие сроки разработать проектную документацию и полностью устранить последствия незаконного складирования отходов. Крайний срок исполнения предписания установлен на 1 октября 2026 года.

В случае игнорирования требований надзорного ведомства, ООО «Агро-С» будет привлечено к административной ответственности по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Для юридических лиц санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.