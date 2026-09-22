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Власть и политика

Малков назвал безобразием неработающие фонари и потребовал от чиновников отрабатывать жалобы

Анастасия Мериакри
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В ходе заседания Правительства Рязанской области 22 сентября губернатор Павел Малков уделил особое внимание работе с обращениями граждан в социальных сетях. Глава региона поставил перед руководителями ведомств и муниципалитетов задачу в первоочередном порядке решать вопросы, которые вызывают наибольший резонанс у жителей.

Основной массив жалоб касается неисправного уличного освещения, неухоженных территорий и состояния пешеходных переходов вблизи социальных объектов. Отдельно Павел Малков выделил проблему поврежденных искусственных дорожных неровностей, так называемых «лежачих полицейских», особенно в школьных зонах. Губернатор подчеркнул, что лично будет контролировать состояние таких участков во время своих рабочих поездок по области.

Глава региона дал резкую оценку ситуации с негорящими фонарями там, где инфраструктура уже проложена.

«Когда линия уличного освещения есть, а фонари не горят – это форменное безобразие. Прошу ЦУР направить такие сообщения руководителям округов и проконтролировать потом, все ли урегулировано. Прошу точечно отрабатывать каждую жалобу или вопрос гражданина. С этого должен начинаться ваш рабочий день, то есть с просмотра вводных, направляемых Центром управления регионом», — заявил Павел Малков.

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