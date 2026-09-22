Малков назвал безобразием неработающие фонари и потребовал от чиновников отрабатывать жалобы

В ходе заседания Правительства Рязанской области 22 сентября губернатор Павел Малков уделил особое внимание работе с обращениями граждан в социальных сетях. Глава региона поставил перед руководителями ведомств и муниципалитетов задачу в первоочередном порядке решать вопросы, которые вызывают наибольший резонанс у жителей.

Основной массив жалоб касается неисправного уличного освещения, неухоженных территорий и состояния пешеходных переходов вблизи социальных объектов. Отдельно Павел Малков выделил проблему поврежденных искусственных дорожных неровностей, так называемых «лежачих полицейских», особенно в школьных зонах. Губернатор подчеркнул, что лично будет контролировать состояние таких участков во время своих рабочих поездок по области.

Глава региона дал резкую оценку ситуации с негорящими фонарями там, где инфраструктура уже проложена.