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Новости кино и ТВ

Французский актер и режиссер Арно Дени ушел из жизни, прибегнув к эвтаназии

Анастасия Мериакри
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Французский театральный деятель Арно Дени скончался в возрасте 43 лет. Причиной его кончины стала эвтаназия, на которую артист решился из-за тяжелых осложнений, развившихся после хирургического вмешательства. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката покойного Филиппа Куртуа, пишет РИА Новости.

Роковая цепь событий началась 17 июля 2023 года, когда Дени перенес операцию по удалению правосторонней паховой грыжи. В ходе процедуры ему был установлен полипропиленовый имплант. По признанию самого актера, именно это вмешательство привело к серьезным и необратимым проблемам со здоровьем.

Развившаяся тяжелая инвалидность кардинально изменила качество жизни артиста. К сожалению, консилиум врачей не смог предложить ему никаких эффективных медицинских решений или методов облегчения состояния, что и подтолкнуло Дени к трагическому решению воспользоваться правом на эвтаназию, разрешенной в Бельгии.

Арно Дени — французский актер и театральный режиссер, известный прежде всего работами в классическом репертуаре. Среди его постановок «Тартюф», «Король Лир», «Идиот» и «Опасные связи».

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