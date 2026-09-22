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Новости России

Девушке удалили ноготь после неудачного маникюра в Ставрополе

Анастасия Мериакри
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Красивый маникюр обернулся для молодой жительницы Ставрополя длительным и мучительным лечением. Спустя семь месяцев после визита к мастеру девушка продолжает бороться с последствиями тяжелого воспаления, а врачебная ошибка лишь осложнила процесс ее выздоровления.

По данным канала «База», тревожные симптомы у девушки появились вскоре после посещения мастера по маникюру. Палец начал нарывать, а затем из-под ногтевой пластины пошла кровь с гноем. Когда клиентка обратилась к мастеру с этой проблемой, та списала все на бытовой ушиб и дала несколько общих советов по обработке, полностью устранившись от дальнейшей ответственности.

Ситуация стремительно ухудшалась. Палец почернел, а пульсирующая боль стала настолько сильной, что девушка лишилась нормального сна. В итоге ей пришлось в экстренном порядке обращаться к хирургу, который принял радикальное решение — полностью удалить ноготь. После операции пациентка провела целый месяц на больничном, принимая курс антибиотиков и регулярно посещая перевязки.

Позднее, при обращении к профильному специалисту — подологу, выяснилось, что хирургическое удаление ногтя было излишней мерой, которая лишь усугубила процесс восстановления.

Спустя семь месяцев ноготь так и не смог вырасти нормально. Из-за деформации он постоянно врастает в кожу, причиняя дискомфорт. На данный момент девушке установлена специальная корректирующая скоба и наложена гелевая пластина, чтобы хоть как-то направить рост ногтевой пластины в правильное русло.

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