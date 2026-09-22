Миколог предупредил грибников об опасности «тихой охоты» во время бабьего лета

Теплые и солнечные дни бабьего лета традиционно манят горожан на прогулки в лес. Однако специалисты бьют тревогу: этот период таит в себе серьезные риски для неопытных любителей «тихой охоты». Кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Никита Комиссаров объяснил, почему засушливая погода делает сбор грибов особенно опасным и на что стоит обратить внимание.

Иллюзия знакомства: как засуха меняет облик грибов

Главная проблема позднего лета и ранней осени заключается в том, что дефицит влаги кардинально меняет внешний вид лесных обитателей. Грибов становится не только меньше, но и их плодовые тела подвергаются деформации. Шляпки пересыхают, теряют упругость и покрываются характерными трещинами, пишет URA.RU.

Именно эти метаморфозы создают главную ловушку для новичков. Из-за измененной структуры съедобные виды начинают поразительно напоминать своих ядовитых двойников. В засушливую погоду молодую съедобную рядовку из-за изменений во внешнем виде можно легко спутать с ядовитой волоконницей.

Ситуацию усугубляет и биологический фактор: в осенний период грибы особенно часто поражаются личинками насекомых, что дополнительно искажает их привычный облик и снижает пищевую ценность находок.

Золотое правило грибника

Никита Комиссаров настоятельно рекомендует не полагаться исключительно на память или картинки из определителей. При резких погодных колебаниях даже хорошо знакомый вид может выглядеть неузнаваемо.

Главный совет миколога звучит однозначно: при малейших сомнениях в съедобности находки гриб лучше не трогать и оставить его в лесу. Риск тяжелого отравления в этот период многократно возрастает.

Сколько длится бабье лето?

С метеорологической точки зрения, феномен бабьего лета связан с приходом устойчивого антициклона после прохождения холодного атмосферного фронта. Этот мощный атмосферный вихрь блокирует вторжение холодных воздушных масс, даря регионам стабильное и комфортное тепло. В европейской части России за эту погоду обычно отвечает Азорский антициклон, а в Сибири — Азиатский.

Четкой календарной даты начала этого явления не существует, так как все зависит от конкретной синоптической ситуации. В народном календаре эти теплые дни часто ассоциируют с периодом с 14 сентября (Семенов день) до 21 или 27 сентября. Однако географические различия в России существенны:

Центральная Россия: вторая половина сентября.

Юг страны: конец сентября — начало октября (тепло может задержаться надолго).

Сибирь и Урал: начало или середина сентября. Здесь бабье лето часто бывает коротким из-за ранних ночных заморозков.

В среднем явление длится от нескольких дней до двух недель. Иногда оно приходит не одной волной, а чередуется с кратковременными похолоданиями. Настоящим и окончательным финалом бабьего лета считается переход к устойчивой осенней прохладной погоде: снижению дневных температур, увеличению облачности, усилению ветров и началу затяжных дождей.

В сентябре в Рязанской области ожидаются два периода «бабьего лета». Первый из них продлится с 17 по 22 сентября, а второй стартует в среду, 23 сентября.