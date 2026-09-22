Почти половина жителей Рязанской области использует ИИ для подготовки к собеседованиям

Согласно данным совместного исследования «Авито Работы» и МТС Link, в котором приняли участие 10 тысяч человек, 41% жителей Рязанской области хотя бы раз прибегали к помощи нейросетей для подготовки к собеседованию. Еще 23% респондентов планируют опробовать этот метод в ближайшее время.

Наиболее активными пользователями ИИ-инструментов выступают молодые специалисты. Среди соискателей в возрасте 18–24 лет к цифровым помощникам обращаются 65%, тогда как в категории 55+ этот показатель составляет лишь 26%. Примечательно, что молодежь подходит к процессу наиболее основательно: в среднем они тратят на подготовку 2,4 часа, в то время как специалисты 35–44 лет уделяют этому чуть менее двух часов.

Рязанцы используют алгоритмы для решения конкретных задач. Чаще всего (19% опрошенных) нейросети применяют для генерации списка вероятных вопросов от работодателя. 14% пользователей поручают ИИ быстрый анализ требований вакансии и их сопоставление с собственным резюме. Десять процентов респондентов тренируют свои ответы, получая от алгоритмов мгновенную обратную связь. Еще по 9% обращаются к технологиям за помощью в подборе релевантных примеров из своего опыта и советов по грамотной самопрезентации.

Практика показывает, что такой подход дает ощутимые результаты. По оценкам самих соискателей региона, использование ИИ в среднем повышает их уверенность в себе на 46%. Каждая пятая часть опрошенных (20%) отметила улучшение качества своих ответов и сокращение времени на подготовку, а 17% стали лучше понимать суть требований работодателя.

Отдельного внимания заслуживает эмоциональный аспект: 15% респондентов заявили о снижении стресса благодаря цифровым репетициям. Этот эффект особенно ярко выражен у молодежи: каждый пятый участник опроса в возрасте 18–24 лет признался, что ИИ помог ему справиться с волнением, что вдвое превышает аналогичный показатель среди соискателей 45–54 лет (10%).

Спрос на подобные технологии будет только расти. 68% тех, кто уже пробовал ИИ или планирует это сделать, выразили желание иметь виртуального ассистента, способного имитировать полноценное собеседование. Ключевыми критериями качества такого сервиса рязанцы назвали реалистичность диалога (21%), простоту интерфейса (19%), понятные и конкретные рекомендации (14%), а также качественную обратную связь (13%). При этом 18% пользователей убеждены, что идеальный цифровой помощник должен сочетать в себе все эти характеристики одновременно.