Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что массированная атака беспилотников на Москву и область должна повлиять на выборы в России. По его словам, так действует «весь коллективный Запад», а не только Владимир Зеленский. Депутат рассказал об этом «Ленте.ру».

Атака началась ещё вечером в субботу и продолжилась в ночь на воскресенье, 20 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили налёт нескольких сотен беспилотников на подлёте к столице. По его данным, со вчерашнего дня на всех рубежах сбили больше 1600 БПЛА.

Рязанская область тоже оказалась под ударом. Над регионом уничтожили 32 украинских дрона. Подробности налёта сообщил губернатор Павел Малков.

Колесник объяснил, чего, по его мнению, добиваются организаторы.

«Сорвать их, чтобы люди не ходили на выборы, чтобы боялись. Это понятная история», — сказал он.

Депутат добавил, что попытки сорвать голосование в России уже были.

«Но никогда они не имели того результата, которого хотел достичь коллективный Запад», — заключил политик.

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