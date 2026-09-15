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Общество

Рязанцам рассказали, как правильно подать жалобу на холодные батареи и низкий напор воды через «Госуслуги Дом»

Анастасия Мериакри
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От качества работы коммунальных служб напрямую зависит, что течет из крана и насколько тепло в квартире. За поставку ресурсов — воды, тепла, электричества и газа — отвечают ресурсоснабжающие организации (РСО).

Главный вопрос при возникновении проблем с коммуналкой — кто именно должен их устранять. Граница ответственности четко определена:

  • Зона РСО: поставка ресурса до границы общедомовых сетей. Если проблема налицо еще «до порога» дома — например, низкое давление воды во всем квартале или недостаточная температура теплоносителя на вводе — претензия направляется к ресурсникам.
  • Зона управляющей организации (УО): внутридомовые сети. Если прорвало стояк, засорился внутренний канализационный лежак или вышел из строя электрощит подъезда — это ответственность УО.

С 2019 года, после запуска «мусорной реформы», к деятельности РСО фактически приравняли региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Формально они имеют отдельный статус, но регулируются теми же нормами. Региональный оператор также может заключать прямой договор с собственниками жилья, минуя управляющую компанию. При этом он отвечает за сам вывоз и утилизацию мусора, но не за состояние контейнерных площадок внутри двора.

Собственники могут оплачивать коммунальные услуги двумя способами:

  1. Через управляющую организацию, которая выступает посредником: закупает ресурс у РСО и выставляет единую квитанцию.
  2. По прямому договору с самой РСО. В этом случае собственник получает отдельную платежку от водоканала, теплосетей или энергетиков.

Порядок предоставления услуг в обоих случаях регулируется постановлением Правительства РФ № 354. Решение о переходе на прямые расчеты принимается на общем собрании собственников. Однако есть исключение: если управляющая компания накопила перед поставщиком ресурсов большую задолженность, РСО имеет право инициировать переход на прямые договоры самостоятельно.

Что делать, если услуга оказывается некачественно?

Если вы столкнулись с перебоями, действовать нужно последовательно:

  1. Зафиксируйте проблему. Запишите дату, время и суть нарушения (например, зафиксируйте температуру батарей комнатным термометром или сделайте фото).
  2. Подайте аварийную заявку. При полном отсутствии ресурса (воды, света, тепла) или запахе газа используйте приложение «Госуслуги Дом». Дальнейшие действия берет на себя УО. Если выяснится, что авария произошла на стороне поставщика, управляющая организация сама подключит РСО к устранению.
  3. Оформите официальное обращение. Для фиксации жалобы и получения письменного ответа подайте заявку через то же приложение «Госуслуги Дом». Статус заявления можно отслеживать онлайн, а затем оценить предоставленный ответ.

Для оперативной связи со службами ЖКХ скачайте мобильное приложение «Госуслуги Дом» и вовремя информируйте об изменениях в качестве коммунальных услуг.

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