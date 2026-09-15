В Шиловском районе ревнивый муж угрожал жене металлической трубой за нежную улыбку соседу

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» предотвратили тяжкое преступление в поселке Лесной. Участковые уполномоченные полиции оперативно отреагировали на звонок женщины, которой угрожал убийством собственный супруг.

Как стало известно, в дежурную часть обратилась 41-летняя местная жительница. Испуганная женщина сообщила, что дома нетрезвый муж угрожает расправой, вооружившись металлической трубой. Участковые незамедлительно выехали по указанному адресу и сумели утихомирить 39-летнего мужчину. Для дальнейшего разбирательства дебошира доставили в отдел полиции.

По предварительным данным, трагедии предшествовало домашнее застолье. В тот вечер супружеская пара принимала в гостях 40-летнего соседа по этажу. В какой-то момент хозяину квартиры показалось, что его супруга слишком нежно улыбается гостю. На почве внезапно вспыхнувшей ревности мужчина начал упрекать жену в неподобающем поведении. Женщина попыталась возразить и отвергла все обвинения, однако это лишь разозлило нетрезвого супруга. В порыве ярости он схватил подвернувшуюся под руку металлическую трубу и начал угрожать убийством. Испугавшись за свою жизнь, женщина выбежала в общий коридор и немедленно позвонила в полицию.

Примечательно, что для задержанного это далеко не первый подобный инцидент. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством в адрес своей супруги, и все эти эпизоды также происходили в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время дознаватель полиции возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по статье 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.