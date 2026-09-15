Эксперт назвал типы дронов и точки запуска при атаке на Самарскую область 15 сентября

В ночь на 15 сентября средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Самарской области. По официальным данным, жертв удалось избежать, однако зафиксированы локальные разрушения.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что военные расчеты и мобильные огневые группы успешно сбили более 40 дронов. Основные усилия были сосредоточены в районе города Сызрань, где, по данным властей, одной из главных целей атаки выступал местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

В результате падения обломков были зафиксированы повреждения на территории одного из промышленных предприятий, а также выбиты стекла в нескольких жилых домах. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет, угрозы жизнедеятельности важных объектов инфраструктуры не возникло.

Ситуацию прокомментировал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев для aif.ru. По его оценке, пусковые позиции, с которых осуществлялся налет, располагались на территории Харьковской и Сумской областей Украины.

Эксперт также предположил, что для атаки на столь удаленный регион противник, вероятнее всего, использовал дроны дальнего радиуса действия, такие как FP-2 и Ан-196 «Лютый». Именно эти модификации обладают необходимыми характеристиками для преодоления больших расстояний.