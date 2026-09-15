Более 10 лет тюрьмы получили рязанцы за попытку организовать сеть «закладок»

Шиловский районный суд вынес обвинительный приговор двум жителям Рязани, которые пытались наладить незаконный оборот наркотиков на территории района. 33-летний мужчина и 22-летняя девушка, уже имевшие судимости, проведут за решеткой более 10 лет.

Как установило следствие, в период с августа по сентябрь 2025 года подсудимые вступили в преступный сговор. Их целью был незаконный сбыт запрещенных веществ в крупном размере.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: они организовывали тайники-«закладки» на территории Шиловского района, однако их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов на этапе подготовки, до того как наркотики попали к конечным потребителям.

Мужчина приговорен к 10 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его соучастница получила 10 лет и 6 месяцев колонии общего режима.