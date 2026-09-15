Военкор Александр Коц прокомментировал разговоры о том, что Россия согласилась на энергетическое перемирие с Украиной на условиях Запада. По его словам, заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова многие поняли неверно, вырвав из контекста только заголовок.

Поводом для дискуссии стало сообщение о том, что Кремль назвал хорошей инициативу президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Коц отметил, что после такого заголовка часть аудитории решила, будто Россия уступила требованиям Киева и Вашингтона. Военкор призвал читать заявление Пескова целиком, а не ограничиваться первой строчкой.

По мнению Коца, полный текст заявления показывает обратную картину. Никаких конкретных договоренностей о перемирии ни с Киевом, ни с Вашингтоном пока нет. Военкор добавил, что Трамп ошибается, считая, будто такое перемирие само по себе решит проблему с топливом на мировом рынке.

«Внутренний рынок мы и без ваших перемирий уже почти насытили. И будем продолжать насыщать. Для этого приняты соответствующие меры, и президентом подписан соответствующий указ», — написал Коц.

Военкор перечислил условия, которые, по его мнению, реально повлияли бы на мировой топливный рынок. Среди них прекращение пиратских атак на танкеры и торговые суда, из-за которых гибнут люди разных национальностей, а также снятие нефтяных санкций с России. По словам Коца, только эти меры, а не забота об электричестве в украинских домах, способны решить проблему на мировом рынке.

Коц подчеркнул, что Россия в целом поддерживает идею мира, но с учетом первопричин специальной военной операции и реальной обстановки на месте.