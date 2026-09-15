ВСУ начали использовать новые дроны в зоне СВО

Российские военные не могут пока точно оценить новые украинские дроны, способные развивать скорость до 400 километров в час. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Лентой.ру», комментируя сообщение о реактивных беспилотниках ВСУ. По его словам, для полного понимания устройства аппаратов нужно дождаться обломков сбитых дронов.

О появлении новой разновидности украинских беспилотников ранее рассказал Ахра Авидзба, командир интербригады «Пятнашка», Герой Донецкой Народной Республики. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины начали применять реактивные дроны с высокой скоростью полета. Бойцы интербригады уже проходят обучение, чтобы научиться противодействовать новой угрозе.

Леонков объяснил, что Запад передает Киеву много таких беспилотников, большинство производят в Великобритании. Эксперт напомнил, что европейские партнеры Украины и раньше заявляли о планах создать подобную технику, но подробных данных о характеристиках аппаратов пока крайне мало.

«Такие беспилотники могут сбивать переносным зенитно-ракетным комплексом, ЗРК ближнего действия, например «Торы», «Панцири», если дроны попадают под засветку. Можно, в принципе, и стрелково-пушечным, например «Шилка» может по ним попадать. Вопрос пока открытый, потому что сведений по новым беспилотникам и данных об их обломках слишком мало», — рассказал Леонков.

Военные рассчитывают получить обломки сбитых аппаратов в ближайшее время. Это поможет точнее определить конструкцию дронов и подобрать эффективные способы борьбы с ними. Пока расчеты ПВО применяют комплексы ближнего действия и стрелково-пушечные средства, которые уже показывали результат против других типов беспилотников.