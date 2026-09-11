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Новости России

Эксперт назвал место запуска БПЛА для атаки на Саратов

Никита Рязанцев
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Беспилотники, которые пытались атаковать Саратовскую область в ночь на пятницу, скорее всего, запустили в Харьковской области, рассказал «АиФ» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате налета БПЛА ВСУ повреждения получила гражданская инфраструктура. Предварительно, пострадавших нет.

Пресс-служба маркетплейса Ozon уточнила, что из-за атаки произошло возгорание на территории крупного логистического объекта.

«Что касается Саратова, то это могла быть та же Харьковская область. Я полагаю, что направление вылета могло быть именно таким», — пояснил Дандыкин.

В ночь на пятницу российские средства ПВО отразили атаку 777 украинских беспилотников самолетного типа.

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