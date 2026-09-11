В Иванове мальчик погиб в день рождения в парке аттракционов

Шестилетний мальчик погиб в одном из парков аттракционов в Иваново, отмечая день рождения, пишет Baza на платформе «Макс».

По предварительной информации, ребенок вместе с семьей проводил время в торговом центре. Во время отдыха он забрался по фасаду поверх горки, но не удержался и сорвался вниз. Мальчик получил серьезные травмы. Пострадавшего удалось экстренно госпитализировать.

«СЕЙЧАС парк аттракционов закрыт. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось», — говорится в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Правоохранителям предстоит проверить работу парка и выяснить, соблюдались ли там необходимые меры.