Волгоградцы рассказали, как пережили ракетный удар по городу

Ночью жители Волгограда проснулись от оглушительного грохота, причиной которого оказалась ракетная атака со стороны ВСУ, пишет V1.RU.

Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что регион подвергся массированному удару противника. Оперативные службы ликвидируют последствия ЧП вокруг домов № 36 и 51 на улице Героев Малой Земли, а в школе № 64 развернули пункт временного размещения. Двух пострадавших мужчин доставили в больницы.

Очевидцы рассказали, как пережили атаку.

«У меня картина со стены упала и задрожал дом. Впервые паника была», — признался местный житель.

Многие волгоградцы подчеркнули, что не смогли уснуть после объявления воздушной тревоги.

«После грохота была будто ударная волна, у меня во дворе машины завыли», — пояснил другой горожанин.

Сегодня ночью атаке подверглась и соседняя с Волгоградской Саратовская область. В компании Ozon уточнили, что дрон попал в логистический центр и хаб доставки в Саратове.